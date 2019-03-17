Son Dakika Haberleri: Mali'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı: 16 Ölü

Mali'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı: 16 Ölü

1 saat önce

Mali'de askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda en az 16 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali'de Askeri Üsse Silahlı Saldırı: 16 Ölü, System.String[]
Mali'de askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda en az 16 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali'nin Mopti bölgesinde gece saatlerinde silahlı kişilerin askeri üsse saldırı düzenlediği ve üssü kısa süreliğine ele geçirdiği belirtildi. En az 16 askerin yaşamını yitirdiği saldırıda, 5 aracın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Ordu Sözcüsü Albay Diarran Kone de saldırıyı doğruladı. - BAMAKO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

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