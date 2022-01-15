Mali'de Batı Afrika Devletleri'nin sert yaptırımlarına karşı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Mali'ye sert yaptırım uygulama kararının ardından başkent Bamako'da toplanan göstericiler, duruma tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, cunta yönetiminin çağrısı üzerine binlerce Malili, Bamako'da bulunan "Bağımsızlık Meydanı'nda" toplandı.

Askeri üniforma ile "Bağımsızlık Meydanı'na" gelen Mali Geçiş Hükümeti Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, göstericilere hitap etti.

Yaptırımları yasa dışı bulduğunu ifade eden Maiga, Mali ordusunu, hükümetini ve kurumlarını istikrarsızlaştırmaktan başka bir amacının olmadığını ileri sürdü.

Maiga, meydanları dolduran göstericilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz sadece Allah'tan ve Mali halkından korkarız." ifadesini kullandı.

Mali'nin sömürgecilere karşı direniş gerçekleştirdiğini kaydeden Maiga, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Fransa tarafından hazırlanan ECOWAS'ın Mali'ye yaptırım kararına destek teklifine karşı çıkan Rusya ve Çin'e teşekkür etti.

Mali'de 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, seçimin en kısa sürede yapılacağı sözünü vermesine rağmen 2 Ocak'ta 5 yıl erteleme kararı almıştı.

Bunun üzerine ECOWAS da Mali'ye yaptırım uygulamayı kararlaştırarak diplomatik ilişkileri askıya almış ve bütün sınırları kapatmıştı.