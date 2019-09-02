Son Dakika Haberleri: Mali'de bina çöktü: 15 ölü
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Mali'de bina çöktü: 15 ölü

35 dakika önce

Mali'nin başkenti Bamako'da inşaatı devam 3 katlı bir bina, bilinmeyen bir sebeple çöktü; 15 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kurtarıldı.

Mali'de bina çöktü: 15 ölü, System.String[]
Mali'nin başkenti Bamako'da inşaatı devam 3 katlı bir bina, bilinmeyen bir sebeple çöktü; 15 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kurtarıldı.

Sivil Savunma Bakanlığı, dün gerçekleşen olayda, yapımı süren bir binanın çöktüğünü, binada bulunanlardan 15'inin cansız bedenine ulaşıldığını; 26 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 yaşında bir kız çocuğunun yıkıntılar arasından kurtarıldığı; bina sahibi hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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