Mali'de bina çöktü: 15 ölü
35 dakika önce
Mali'nin başkenti Bamako'da inşaatı devam 3 katlı bir bina, bilinmeyen bir sebeple çöktü; 15 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
Mali'nin başkenti Bamako
'da inşaatı devam 3 katlı bir bina, bilinmeyen bir sebeple çöktü; 15 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kurtarıldı.
Sivil Savunma Bakanlığı, dün gerçekleşen olayda, yapımı süren bir binanın çöktüğünü, binada bulunanlardan 15'inin cansız bedenine ulaşıldığını; 26 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 yaşında bir kız çocuğunun yıkıntılar arasından kurtarıldığı; bina sahibi hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Egemen Bağış: Ben de şahsen yalan haberlerin mağduru olmuş biriyim Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Son Dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı