Son Dakika Haberleri: Mali'de bir köye silahlı saldırı: En az 95 hayatını kaybetti, evler ateşe verildi
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Mali'de bir köye silahlı saldırı: En az 95 hayatını kaybetti, evler ateşe verildi

5 saat önce

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köydeki evleri ateşe de verdi.

Mali'de bir köye silahlı saldırı: En az 95 hayatını kaybetti, evler ateşe verildi, System.String[]
Mali'de, Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar yaklaşık 300 nüfuslu köydeki evleri de ateşe verdi.

Saldırıyı, Dogon etnik grubunun düşmanı olarak bilinen Fulani etnik grubunun düzenlediği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:23 
Dünya
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