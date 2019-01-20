Son Dakika Haberleri: Mali'de BM Barış Gücü'ne Saldırıda Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Mali'de BM Barış Gücü'ne Saldırıda Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

1 saat önce

Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliklerine düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Mali'de BM Barış Gücü'ne Saldırıda Ölü Sayısı 10'a Yükseldi, System.String[]
Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliklerine düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Terör örgütü Boko Haram militanlarına yönelik operasyonlar düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, geçtiğimiz saatlerde Mali'de saldırıya uğramış, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ülkenin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne yapıldığını duyuran Birleşmiş Milletler yetkilileri, saldırıda Çad asıllı 10 BM askerinin hayatını kaybettiğini, 25'inin de yaralandığını bildirdi.

Mali'de 2012 yılından beri artan terör olaylarıyla birlikte 13 binden fazla BM Barış Gücü konuşlandırılmıştı. Ancak teröristler engellenememiş, olaylar komşu ülkeler olan Burkina Faso ve Nijer'e de sıçramıştı. - BAMAKO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, 3. Sayfa
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