Mali'de BM Barış Gücü'ne Saldırıda Ölü Sayısı 10'a Yükseldi
1 saat önce
Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliklerine düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.
Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler
Barış Gücü birliklerine düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.
Terör örgütü Boko Haram
militanlarına yönelik operasyonlar düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM
) Barış Gücü, geçtiğimiz saatlerde Mali'de saldırıya uğramış, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ülkenin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne yapıldığını duyuran Birleşmiş Milletler yetkilileri, saldırıda Çad
asıllı 10 BM askerinin hayatını kaybettiğini, 25'inin de yaralandığını bildirdi.
Mali'de 2012 yılından beri artan terör olaylarıyla birlikte 13 binden fazla BM Barış Gücü konuşlandırılmıştı. Ancak teröristler engellenememiş, olaylar komşu ülkeler olan Burkina
Faso ve Nijer
'e de sıçramıştı. - BAMAKO
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti