Mali'de BM Barış Gücüne Saldırı: 8 Ölü
37 dakika önce
Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birlikleri saldırıya uğradı.
Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler
Barış Gücü birlikleri saldırıya uğradı. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken, 8 asker hayatını kaybetti.
Terör örgütü Boko Haram
militanlarına yönelik operasyonlar düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM
) Barış Gücü, saldırıya uğradı. Saldırının ülkenin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne yapıldığını duyuran yetkililer, saldırıda Çad
asıllı 8 BM askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı askeri üste geçtiğimiz Nisan ayında 2 barış gücü askeri öldürülmüş, birkaçı yaralanmıştı.
Mali'de 2012 yılından beri artan terör olaylarıyla birlikte 13 binden fazla BM Barış Gücü konuşlandırılmıştı. Ancak teröristler engellenememiş, olaylar komşu ülkeler olan Burkina
Faso ve Nijer
'e de sıçramıştı. - BAMAKO
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:54 Kaynak: İHA
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