Son Dakika Haberleri: Mali'de BM Barış Gücüne Saldırı: 8 Ölü

Mali'de BM Barış Gücüne Saldırı: 8 Ölü

37 dakika önce

Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birlikleri saldırıya uğradı.

Mali'de BM Barış Gücüne Saldırı: 8 Ölü, System.String[]
Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birlikleri saldırıya uğradı. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken, 8 asker hayatını kaybetti.

Terör örgütü Boko Haram militanlarına yönelik operasyonlar düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, saldırıya uğradı. Saldırının ülkenin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne yapıldığını duyuran yetkililer, saldırıda Çad asıllı 8 BM askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı askeri üste geçtiğimiz Nisan ayında 2 barış gücü askeri öldürülmüş, birkaçı yaralanmıştı.

Mali'de 2012 yılından beri artan terör olaylarıyla birlikte 13 binden fazla BM Barış Gücü konuşlandırılmıştı. Ancak teröristler engellenememiş, olaylar komşu ülkeler olan Burkina Faso ve Nijer'e de sıçramıştı. - BAMAKO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:31:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de BM Barış Gücüne Saldırı: 8 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]