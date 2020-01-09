Mali'de BM güçlerine roketli saldırı: 20 yaralı - Son Dakika

Mali'de bulunan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) düzenlenen roketli saldırıda 20 kişi yaralandı.

Mali'de bulunan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olivier Salgado, Mali'nin kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Barış Güçleri'ne ait askeri üslere yönelik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Salgado Twitter hesabından, "Mali'nin kuzeyindeki füze saldırısından sonra 20 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu. Yaralılardan 2'sinin sivil olduğu öğrenilirken, 6 kişinin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Salgado, saldırının yerel saatle 18.00'de Tessalit bölgesinde bulunan üsse yapıldığını belirtirken, şu ana kadar hiçbir grubun saldırıyı üstlenmediğini ifade etti. Yerel basın ise saldırının Ansar al-Din militanları tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.

Mavi Kaskılar olarak bilinen MINUSMA, BM tarafından Nisan 2013'te Mali'de özel güvenlik görevleri yürütmek için kurulmuştu.

(İHA)