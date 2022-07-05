Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

05.07.2022 19:28
Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) ait lojistik konvoyunun mayına çarpması sonucu BM Barış Gücü'nden 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de ağır yaralandı.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) ait lojistik konvoyunun mayına çarpması sonucu BM Barış Gücü'nden 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de ağır yaralandı.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu mayına çarptı. BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MINUSMA'ya ait lojistik konvoyunun Tessalit köyü ile Gao kenti arasındaki yolda mayına çarptığını ifade ederek, BM Barış Gücü'nden 2 askerin hayatını kaybettiğini, 5'inin de ağır yaralandığını belirtti.

Salgado, hayatını kaybeden askerlerin Mısır uyruklu olduğunu açıklarken, saldırı bölgesine acil müdahale ekipleri sevk edildiğini ve yaralıların tahliye edildiğini belirtti.

MINUSMA'nın uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil edebilecek bu saldırıyı şiddetle kınadığını aktaran Salgado, terörist grupların ve el yapımı patlayıcılar ile misyonun operasyonlarını baltalamak, barış ve istikrara dönüşü engellemek için sık sık kullandığına dikkat çekti. - BAMAKO

YORUMLAR
500
BM'den Özbekistan'daki protestolarda meydana gelen can kayıplarının soruşturulması talebi BM'den Özbekistan'daki protestolarda meydana gelen can kayıplarının soruşturulması talebi Sri Lanka'da ekonomik kriz: 'Bebeklerime süt alacak param yok' Sri Lanka'da ekonomik kriz: 'Bebeklerime süt alacak param yok'
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement