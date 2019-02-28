Son Dakika Haberleri: Mali'de Cesetle Bombalı Saldırı

Mali'de Cesetle Bombalı Saldırı

1 saat önce

Mali'nin Koro kentinde bir cesede yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de Cesetle Bombalı Saldırı, System.String[]
Mali'nin Koro kentinde bir cesede yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, merkezdeki Koro kenti yakınlarında bulunan Diankabou beldesine bağlı bir köyde, hayvanlarını aramak için evden ayrılan bir kişi kayboldu. Ailesi, saatler sonra kaybolan kişinin cesedini buldu.

Cesedin içine yerleştirilen patlayıcı, ailesi ve yakınları yaklaştığı sırada infilak etti. Olayda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Benzer bir saldırı hafta sonu Mali'nin komşusu Burkina Faso'da düzenlenmişti. Orduyu hedef alan saldırıda, cesedin içine konulan bombanın patlatılması sonucu iki asker ölmüş, altısı yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:58 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Çelikoğlu Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de Cesetle Bombalı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]