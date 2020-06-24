Mali'de Cumhurbaşkanı karşıtı protestoların başındaki isimden Fransa'ya tepki - Son Dakika

Mali'de Cumhurbaşkanı karşıtı protestoların başındaki isimden Fransa'ya tepki

Sahel ülkesi Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden geniş tabanlı muhalefet hareketinin öncü ismi İmam Mahmoud Dicko, Fransa'nın ülkedeki kriz konusunda kendisini suçlamasıyla ilgilenmediğini belirtti.

Sahel ülkesi Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden geniş tabanlı muhalefet hareketinin öncü ismi İmam Mahmoud Dicko, Fransa'nın ülkedeki kriz konusunda kendisini suçlamasıyla ilgilenmediğini belirtti. Dicko, "Barışın savunucuları, üstünlüklerini silah zoruyla dayatan silah tüccarları olmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Dicko, yerel basına verdiği röportajda, 5 ve 19 Haziran'da düzenlenen gösterilere yüzbinlerce kişinin katılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) adını alan muhalefet platformunun lideri konumundaki Dicko, "Tatmin edici bir sonuç oldu. Mali'de bu iki haftada olanlar bizi yöneten ve her şeyi kabul etmemizi bekleyen liderlerimize bir ders verdi. Halkımız uyanmalı ve kaderlerinin kendi ellerinde olduğunu anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Dicko, ülkedeki siyasi krizle ilgili olarak Fransa tarafından suçlandığı yorumlarına ilişkin, "Fransa'nın beni nasıl gördüğü kendilerini ilgilendirir. Ben Maliliyim ve Mali halkının beni nasıl gördüğünü önemsiyorum." dedi.

Afrikalıların kendilerini kandırmaması gerektiğini vurgulayan İmam Dicko, "Barışın savunucuları, üstünlüklerini silah zoruyla dayatan silah tüccarları olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Muhafet, Keita'yi kötü yönetimle suçluyor

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçluyor.

İmam Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 5 Haziran'da bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci kez seçilen Keita'nın istifasını istemişti.

Muhalefet platformu, 19 Haziran'da geniş katılımlı bir gösteri daha düzenlemişti.

Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de Cumhurbaşkanı karşıtı protestoların başındaki isimden Fransa'ya tepki - Son Dakika

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