Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteride şiddet: 1 ölü - Son Dakika

Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteride şiddet: 1 ölü

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası talebiyle düzenlenen gösteride 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası talebiyle düzenlenen gösteride 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Keita karşıtı ilk gösterilerini 5 ve 19 Haziran'da düzenleyen 5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) platformunun çağrısıyla bugün de başkent Bamako'da on binlerce kişi bir araya geldi.

M5 RFP'nin başbakanı görevden alması ve ulusal meclisi feshetmesi talebini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından Cumhurbaşkanına tepki gösteren platformun çağrısıyla Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan 10 binlerce kişi, Keita karşıtı sloganlar attı.

Platformun sivil itaatsizlik çağrısına uyan binlerce gösterici, ulusal meclis ve televizyon binasını kuşattı.

Göstericiler, başkentin ana caddelerini bloke ederken, birçok mahallede de yangın çıktığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar, gösteriler sırasında 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Anayasa Mahkemesinin, genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Mahmoud Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Keita'nın istifasını talep eden protesto düzenlemişti.

Platformdan yapılan açıklamada, geçen hafta Keita'nın istifasının diyalog için ön şart olmaktan çıkarıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan ayındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi, başbakanı platform tarafından tayin edilecek bir geçiş hükümeti kurulması ve sonrasında genel seçimlerin yenilenmesi istenmişti.

Keita'nın çarşamba günü parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 platformu dün Malilere gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteride şiddet: 1 ölü - Son Dakika
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