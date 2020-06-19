Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı protesto gösterisi - Son Dakika

Mali'nin başkenti Bamako'da, iki hafta aradan sonra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası talebiyle geniş katılımlı bir gösteri daha düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 5 Haziran Hareketi - Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) olarak adlandırılan muhalefetin çağrısıyla bugün başkent Bamako'nun Bağımsızlık Meydanı'nda onbinlerce Malili yeniden bir araya geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto gösterisine katılanların çoğunluğu, "IBK gitsin!" şeklinde pankartlar taşıdı.

Meydanın yakınlarındaki birçok dükkan kepenklerini açmazken bazı dükkan sahipleri gösteriye katılacaklarını söyledi.

Muhaliflerin önde gelen isimlerinden eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Mahmud Dicko'nun, protesto gösterisine saat 16.00 civarında katıldığı öğrenildi.

Diğer yandan, siyasi krizin çözümü için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) ülkeye gönderdiği delegasyon, taraflarla görüşmelerini sürdürüyor.

Keita'nın istifası talep edilmişti

İmam Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 5 Haziran Cuma günü bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçluyor.