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Mali'de cunta lideri Goita, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

Mali'de cunta lideri Goita, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

20.01.2022 13:11
Mali'de cunta lideri Goita, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Mali'de darbenin ardından başa geçen Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Mali'de darbenin ardından başa geçen Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Goita, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guterres ile yaptıkları "uzun" telefon görüşmesinde, Mali'de anayasal düzene dönülmesi konusundaki kararlılığını aktardığını belirtti.

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bir süredir askeri yönetime seçim takvimi belirlemesi konusunda baskı yapan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), cuntanın bu kararının ardından 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü toplanmıştı.

Zirvede, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.

Mali ile bir süredir kriz yaşayan Fransa da 12 Ocak'ta ECOWAS'ın Mali'ye yaptırımlarına destek içeren bildiriyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunmuştu.

BMGK'nin yaptırımlara destek vermesini öngören bildiri, Çin ve Rusya tarafından engellenmişti.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, cumhurbaşkanı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de cunta lideri Goita, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mali'de cunta lideri Goita, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
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