Mali'de darbe sonrası yeni başbakan belli oldu - Son Dakika

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin arkasındaki isim olan ve kendini cumhurbaşkanı ilan eden Assimi Goita, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirdi.

Mali resmi haber ajansı Amap'ın haberinde, muhalefet platformu M5-RFP bünyesinde yer alan Choguel Maiga'nın Goita tarafından Başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Maiga'nın başbakanlık görevine getirileceği iddiası, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gana'da 30 Mayıs'ta düzenlediği olağanüstü zirve sonrasında ortaya atılmıştı.

Darbe sonrası toplanan ECOWAS ülkelerinin liderleri, Mali'nin topluluğa üyeliğini askıya almış ve acil şekilde sivil bir başbakan atanmasını talep etmişti.

Yenilik için Yurtsever Hareket isimli partinin kurucusu olan 63 yaşındaki Maiga, 2002'den 2007'ye kadar Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, 2015'ten 2016'ya kadar da Dijital Ekonomi ve İletişim Bakanlığı görevinde bulundu.

Maiga, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Geçen yılki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti.