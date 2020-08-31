Mali'de darbeciler sivil geçiş süreci için görüşmelerine hız verdi - Son Dakika

Mali'de darbeciler sivil geçiş süreci için görüşmelerine hız verdi

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, Batı Afrika blokunun yaptırımları kaldırmak için şart koştuğu sivil siyasi geçiş süreci için görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Mali'de darbeciler sivil geçiş süreci için görüşmelerine hız verdi, System.String[]

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, Batı Afrika blokunun yaptırımları kaldırmak için şart koştuğu sivil siyasi geçiş süreci için görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita'nın, 28 Ağustos'ta "cumhurbaşkanı" ilan edilmesinin ardından, sivil geçiş sürecinin nasıl işleyeceğine dair endişeler sürüyor.

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), sivil ve siyasi bir geçiş süreci sağlanırsa yaptırımları kaldıracağını açıklamasıyla cunta, çeşitli çevrelerle görüşmelerine hız verdi.

Siyasi partilerle hafta sonu görüşeceğini duyuran CNSP, muhalefet platformu M5 RFP'nin ciddi tepkisiyle karşılaştı.

İçinde sivil toplum örgütleri de dahil farklı unsurlar barındıran ve siyasi parti sıfatı taşımayan M5 RFP, kendilerinin görüşmeye davet edilmemesini eleştirince, cunta ilk duyurduğu toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

Tepkinin ardından CNSP, Kati kışlasında sadece M5 RFP ile basına kapalı görüştü.

Görüşme öncesi M5 RFP liderlerinden kanaat önderi İmam Mahmud Diko "ülkenin yönetimi için kimseye açık çek vermeyecekleri" uyarısında bulunurken platformun öne çıkan bir diğer ismi Issa Kaou Djim de "devrimin askerler tarafından ellerinden alınamayacağını" ifade etti.

Cunta, darbeci eski cumhurbaşkanıyla görüştü

CNSP ardından Mali'nin ilk cumhurbaşkanı Modibo Keita'yı darbeyle deviren ve 1968-1991 yıllarında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Moussa Traore ile de görüştü.

Cuntanın, o dönem askeri rejimin başında olan bir isimle görüşmesi de eleştiri konusu oldu.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Europe 1 radyosuna verdiği demeçte, askerin bir an evvel yönetimi sivillere devretmesi gerektiğini söyledi.

Parly, bu sürecin uzamasının halihazırda terörle ilgili ciddi sınamalar yaşayan ülkedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştireceğini dile getirdi.

CNSP'nin, bu hafta siyasi partiler dışında da birçok kesimle bir araya gelmesi bekleniyor.

ECOWAS 7 Eylül'de tekrar Mali'yi tekrar görüşecek

Mali özel gündemiyle 28 Ağustos'ta toplanan ECOWAS, seçimlerin en geç 12 ay için yapılmasına hükmetmişti.

ECOWAS kararında, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve başbakanının sivil olması şartı koşulmuş ve cumhurbaşkanının üstünde hiçbir askeri yapının bulunmaması gerektiği kaydedilmişti.

Yaptırımların da hızlı bir geçiş sürecinin sağlanmasıyla kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Birliğin, Mali'ye ilişkin durumu, 7 Eylül'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek 57. olağan zirvesinde tekrar görüşeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Cuntanın lideri "cumhurbaşkanı" ilan edilmişti

CNSP tarafından hazırlanan "temel hak ve görevlerin" açıklandığı 41 maddelik bir belge, 28 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanmıştı.

Belgenin 32'nci maddesinde, CNSP'nin liderinin cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtilmişti.

Belgedeki maddelerin, 1992 tarihli anayasanın hükümlerine "ek" olarak uygulanacağı ve geçiş sürecine ilişkin tüzüğün kabul edilmesiyle geçerliliğini yitirebileceği kaydedilmişti.

Yaptırımlar

ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Muhalefet platformu M5 RFP ise bunun yasa dışı olduğunu, ECOWAS'ın halklara değil hükümetlere yaptırım uygulayabileceğini savunuyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de darbeciler sivil geçiş süreci için görüşmelerine hız verdi - Son Dakika

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