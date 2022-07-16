Mali'de düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'de düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

16.07.2022 19:16
Mali'de düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarında düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarında düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bamako'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Zantiguila'nın kontrol noktasında henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce nadir görülen bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında iki jandarma ve bir polisin bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor. Ancak bu saldırılar, Mali'nin güneybatısındaki Bamako'ya nadiren ulaşıyor.

Ülkede aynı yol üzerinde bulunan bir polis karakolunda da 24 Haziran'da düzenlenen saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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