Mali'de düzenlenen saldırıda 8 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'de düzenlenen saldırıda 8 asker hayatını kaybetti

31.03.2022 00:14
Mali'de düzenlenen saldırıda 8 asker hayatını kaybetti

Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bandiagara bölgesinde Songoiba ve Yaokanda ilçeleri arasında devriye gezen askerlerin, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Terör, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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