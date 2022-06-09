Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika
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Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker öldü

09.06.2022 01:05
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker öldü

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 2 asker yaşamını yitirdi.

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 2 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Timbuktu bölgesindeki kontrol noktasında görevli askerler, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Terör saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Geçen hafta düzenlenen 2 ayrı saldırıda da 3 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Timbuktu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika

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