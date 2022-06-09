Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso , Mali ve Nijer , son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Timbuktu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker öldü - Son Dakika

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