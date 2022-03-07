Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 BM askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 BM askeri hayatını kaybetti

07.03.2022 19:48
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 BM askeri hayatını kaybetti

Mali'de düzenlenen terör saldırısında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 2 asker hayatını kaybetti.

Mali'de düzenlenen terör saldırısında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 2 asker hayatını kaybetti.

MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mopti bölgesinin kuzeyinde MINUSMA'ya ait lojistik konvoyun, yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcıya çarptığını belirtti.

Salgado, olayda ilk belirlemelere göre 2 Birleşmiş Milletler (BM) askerinin yaşamını yitirdiğini, 4 askerin ise yaralandığını kaydetti. BM askerlerinin milliyetleri açıklanmadı.

MINUSMA Şefi El-Ghassim Wane de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak, Mali makamlarından olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Asker, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 BM askeri hayatını kaybetti - Son Dakika


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