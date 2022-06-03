Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü - Son Dakika
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Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü

03.06.2022 06:34
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü

Mali'nin batısında düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı yaşamını yitirdi.

Mali'nin batısında düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı yaşamını yitirdi.

Mali Kızılhaçı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kayes bölgesinde, Kızılhaç ekibini taşıyan araç kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Terör saldırısında, 4 kişinin bulunduğu araçta, Hollanda Kızılhaç çalışanı ve şoför hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü - Son Dakika
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