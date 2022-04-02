Mali'de ECOWAS protesto edildi - Son Dakika
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Mali'de ECOWAS protesto edildi

02.04.2022 00:45
Mali'de ECOWAS protesto edildi

Mali'de, bir süredir ülkeye yaptırım uygulayan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) karşıtı gösteri düzenlendi.

Mali'de, bir süredir ülkeye yaptırım uygulayan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) karşıtı gösteri düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yüzlerce kişi, başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda Mali'nin ECOWAS'tan ayrılması talebiyle toplandı.

ECOWAS ve Fransa aleyhinde sloganlar atan eylemciler, aynı zamanda Mali'nin Fransız sömürge parası Fransız frangını bırakarak kendi para birimini oluşturmasını istedi.

ECOWAS, Mali'de 24 Mayıs 2021'de başa geçen askeri cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasının ardından bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ECOWAS ülkeleri, 5 Ocak'tan itibaren Mali ile hava ve kara sınırlarını kapatmış ve bu ülkeyle diplomatik ve ekonomik ilişkiler askıya alınmıştı.

ECOWAS üyesi komşuları Senegal, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili'nin Mali'ye hava ve kara sınırlarını kapatması ülkenin adeta "abluka" altına alınmasına neden olmuştu.

Mali borçlarını ödeyemiyor

Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı mart sonu itibarıyla 180 milyon dolara ulaşmıştı.

Bamako yönetimi ise her fırsatta yaptırımların haksız olduğunu belirterek, ECOWAS'a eleştirilerde bulunuyor.

Nijerya'nın Lagos kentinde 1975'te kurulan 15 üyeli ECOWAS, toplamda yaklaşık 370 milyon nüfuslu bir pazara sahip.

Moritanya, 2000'de ECOWAS'tan çekilerek Mağrip Arap Birliği'ne üye olsa da serbest ticaret bölgesi ve çeşitli mali desteklerden yararlanmak için birliğe tekrar dönme sinyalleri veriyor.

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Bağımsızlık, Batı Afrika, Fransa, Bamako, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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