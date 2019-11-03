Mali'de en az 54 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi

Batı Afrika ülkesi Mali'de bir askeri üssü hedef alan ve en az 54 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi.



Örgütün medya organı Amaq tarafından yapılan açıklamada, cuma gün yaşanan kanlı saldırının IŞİD üyeleri tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Daha önce kendisi ile ilişkili olmayan saldırıları üstlendiği bilinen örgüt, iddiasına herhangi bir kanıt sunmadı.