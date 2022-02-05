Mali'de Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Mali'nin başkenti Bamako'da yüzlerce kişi ülkede konuşlu Fransız askeri birliklerinin ayrılması için sokaklara çıktı.

Bamako'nun sembollerinden Afrika Kulesi etrafında toplanan göstericiler, 2014'ten beri ülkede konuşlu Barkhane Operasyonu unsurlarının Mali'den ayrılması için sloganlar attı.

Gösterinin organizatörlerinden Mali'nin Yeniden Kuruluşu için Kolektif'inden Aboubacar Sidiki Fomba, Barkhane'nın meşruiyetini yitirdiğini ve Fransızlara güvenmediklerini söyledi.

Sivil hareket M5 RFP'den Jeamille Bittar da Fransa'nın Sahel'de başarısız olduğunu ve "sömürgeci politikanın devam edemeyeceğini" kaydetti.

Eylemciler, "Güle güle Fransa" ve "Yaşasın Rusya-Afrika iş birliği" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Fransa ile Mali arasında gerginlik

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimde olan cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Bamako yönetimi, Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali'deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.