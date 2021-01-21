Mali'de Fransa karşıtı gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika

Mali'de, ülkedeki Fransız askeri varlığına karşı düzenlenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Bamako'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yasaklanan Fransa karşıtı eylemde yüzlerce kişi Bağımsızlık Meydanı'nı doldurdu.

Fransa aleyhinde sloganlar atan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Haftalar öncesinde planlanan gösteri için Fransa'daki Sarı Yeleklilerden bir grubun da Bamako'ya geldiği öğrenildi.

Mali Cumhurbaşkanından yabancı askerlere övgü

Gösterinin, Mali Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 60'ıncı yılı etkinliklerine denk gelmesi dikkati çekti.

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw, konuya ilişkin düzenlenen törende yaptığı açıklamada, aralarında Fransızların da bulunduğu Mali'de görev alan yabancı askerlere minnettar olduklarını söyledi.

N'Daw, konuşmasında, "Ülkemizi özgürleştirmek uğruna canlarını tehlikeye atan, aralarında askerlerin de olduğu uluslararası topluma şükranlarımı bir kez daha yenilemek istiyorum." dedi.

Fransa'nın Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de yürüttüğü Barkhane operasyonunda toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Operasyonun Mali ayağında aralık sonundan ocak başına kadar 5 askerin hayatını kaybetmesi, Fransız kamuoyunda ciddi eleştiri konusu olmuş, operasyonun sona ermesi ya da asker sayısının azaltılmasına ilişkin talepler gündeme gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, konunun, Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenecek G5 Sahel Zirvesinde karara bağlanacağını söylemiş ve asker sayısının azaltılmasına yeşil ışık yakmıştı.