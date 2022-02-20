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Mali'de Fransız askerlerin ülkeden çekilmesi kararı sevinçle karşılandı - Son Dakika

Mali'de Fransız askerlerin ülkeden çekilmesi kararı sevinçle karşılandı

20.02.2022 04:01
Mali'de Fransız askerlerin ülkeden çekilmesi kararı sevinçle karşılandı

Mali'de, Fransa'nın Barkhane Operasyonu ve Takuba Görev Gücü'nün ülkeden çekilmesine ilişkin kararı sevinçle karşılandı.

Mali'de, Fransa'nın Barkhane Operasyonu ve Takuba Görev Gücü'nün ülkeden çekilmesine ilişkin kararı sevinçle karşılandı.

Fransa'nın Barkhane ve Takuba Görev Gücü'ne ait unsurlarını çekeceğini duyurması üzerine binlerce kişi başkent Bamako'da toplandı.

Gösterinin organizatörlerinden Amina Fofana, Fransa'nın terörle mücadele bahanesiyle 9 yıl ülkede kaldığını belirterek, Fransa'nın ülkeden çekilmesini sağlayan geçiş hükümetine teşekkür etti.

Organizatörlerden Bassoro Sylla da Fransa'nın ülkeden ayrılışını kutladıklarının altını çizerek, Mali'de bir bayram havası olduğunu söyledi.

Sylla, Fransa'nın bunca zamandır hiçbir sorunu çözemediğini dile getirdi, eski sömürgeci bir güç hala ülkelerindeyken kalkınamayacaklarını kaydetti.

Göstericilerden Aissata Cisse de Fransa ve Batılı güçlerin terörle mücadeleye kendi sınırlarında devam etmeleri gerektiğini belirterek, bu güçlerin artık Sahel'de istenmediklerine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği- Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba'da görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.

Mali hükümeti ise bu açıklamanın ardından bu unsurların derhal ülkeden çıkması emri vermişti.

Mali'de aktif 3 üssü ve 2 bin 400 askeri bulunan Barkhane ve 900 askeri bulunan Takuba, bu üslerden çekilerek komşu ülke Nijer'de konuşlanacak.

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Barkhane Operasyonu, Togo Cumhuriyeti, Bamako, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de Fransız askerlerin ülkeden çekilmesi kararı sevinçle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mali'de Fransız askerlerin ülkeden çekilmesi kararı sevinçle karşılandı - Son Dakika
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