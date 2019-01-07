Son Dakika Haberleri: Mali'de Fulani Beldesine Askeri Üs

Mali'de Fulani Beldesine Askeri Üs

1 saat önce

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita'nın 1 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 37 kişinin öldüğü Fulani beldesinde kalıcı askeri üs kurulması emrini verdiği bildirildi.

Mali'de Fulani Beldesine Askeri Üs, System.String[]
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita'nın 1 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 37 kişinin öldüğü Fulani beldesinde kalıcı askeri üs kurulması emrini verdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Keita, Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içindeki Bankass kentine bağlı Koulogon'da geçen haftaki saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, ziyarette kendisine eşlik eden Genelkurmay Başkanı General M'Bemba Moussa Keita'ya ordunun beldede kalıcı bir askeri üs kurması direktifi verdi.

Kalıcı askeri üssün sürekli saldırıların düzenlendiği bölgedeki halkın daha güvende hissetmesini sağlayacağını belirten Keita, saldırıda yaşamını yitiren Fulani kabilesi üyelerine başsağlığı diledi.

Fulanilerin yaşadığı Koulogon'a 1 Ocak'ta Dozos avcı grubu görünümündeki kişilerin düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta bölgelerinde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırılara maruz kalıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:18 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Abdul Kader Keita, Dünya
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