Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü - Son Dakika

Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü

19 dakika önce

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de Fulani köyüne saldırı: 15 ölü, System.String[]

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Douentza beldesi Sinda köyüne dün gece saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

Köylüler hayatını kaybeden kişileri defnetti.

Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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