Son Dakika Haberleri: Mali'de Fulani köyüne saldırı: 20 ölü
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Mali'de Fulani köyüne saldırı: 20 ölü

6 saat önce

Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'de Fulani köyüne saldırı: 20 ölü, System.String[]

Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet sözcüsü Yaye Sangare yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da silahlı kişilerin Burkina Faso sınırındaki Peh köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.

Sangare, 20 kişinin hayatını kaybettiği olayda saldırganların köydeki tahıl ambarlarını da ateşe verdiğini ifade etti.

Saldırganların geleneksel avcılar gibi giyindiği ve komşu ülke Burkina Faso'dan geldiği bilgisini paylaşan Sangare, güvenlik güçlerinin bölgede saldırının faillerini bulmak için operasyon başlattığını aktardı.

Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana etnik, ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Mopti bölgesinde, avcı Dogon ile hayvancılıkla uğraşan Fulani kabileleri arasında toprak ve kaynak hakimiyeti nedeniyle sık sık çatışma yaşanıyor.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan etnik çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, bölgedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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