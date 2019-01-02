Son Dakika Haberleri: Mali'de Fulanilere Saldırı: 37 Ölü

Mali'de Fulanilere Saldırı: 37 Ölü

1 saat önce

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu görünümündeki kişilerin saldırısında Fulani kabilesi üyesi 37 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de Fulanilere Saldırı: 37 Ölü, System.String[]
Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu görünümündeki kişilerin saldırısında Fulani kabilesi üyesi 37 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Dozos avcı grubu görünümlü kişiler, Bankass kentine bağlı Koulogon köyüne silahla saldırdı.

Fulani kabilesi üyelerinin yaşadığı köye motosikletlerle gelen saldırganların etrafa ateş açması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi.

Köy muhtarının aldığı tehditler nedeniyle, 22-31 Aralık tarihlerinde köyde asker bulunduğu öğrenildi.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta bölgelerinde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırılara maruz kalıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Sabah, Güncel
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