Mali'de Fulanilere Saldırı: 37 Ölü
1 saat önce
Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu görünümündeki kişilerin saldırısında Fulani kabilesi üyesi 37 kişi hayatını kaybetti.
Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu görünümündeki kişilerin saldırısında Fulani kabilesi üyesi 37 kişi hayatını kaybetti.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Dozos avcı grubu görünümlü kişiler, Bankass kentine bağlı Koulogon köyüne silahla saldırdı.
Fulani kabilesi üyelerinin yaşadığı köye motosikletlerle gelen saldırganların etrafa ateş açması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi.
Köy muhtarının aldığı tehditler nedeniyle, 22-31 Aralık
tarihlerinde köyde asker bulunduğu öğrenildi.
Ağırlıklı olarak Mali'nin orta bölgelerinde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırılara maruz kalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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