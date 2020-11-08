Mali'de Fulanilerle avcı kabileler arasında barış anlaşması imzalandı - Son Dakika

Mali'de aralarında zaman zaman saldırılar yaşanan Fulani topluluğu ile geleneksel avcılık yapan kabileler arasında uzlaşıya varıldı.

Mali haber ajansının haberine göre, Nioro kentinde, etnik çatışmaların önüne geçmek ve toplumun farklı unsurlarını uzlaştırmak amacıyla 3 günlük barış temalı forum düzenlendi.

Forumun son gününde zaman zaman aralarında çatışmaların yaşandığı Fulaniler ile geleneksel avcı kabileleri arasında barış anlaşması imzalandı.

Her iki tarafın temsilcilerinin imza attığı anlaşmayla, Farabougou'dan San bölgesine kadar her türlü şiddet olayına son verme kararı alındı.

Afrika'da İslam'ı ilk kabul eden kabileler arasında yer alan Nijerya, Gine, Senegal, Kamerun, Mali başta olmak üzere Batı ve Orta Afrika'da birçok ülkeye yayılan Fulanilerin nüfusunun 40 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Fulanilerin bazıları yerleşik hayata geçse de büyük bir kısmı halen yoğun şekilde hayvancılıkla göçebe hayatını devam ettiriyor. Hayvanlarına otlak ve sulak alanlar bulmak için uzun mesafeler kateden Fulaniler, bu yolculuklarında yerleşik çiftçiler ve avcı kabilelerle karşı karşıya geliyor.

Dogon ve Dozos kabileleri de geleneksel avcılık yapan kabilelerin en büyükleri olarak biliniyor.

Mart 2019'da Dogonlar tarafından Fulanilere ait Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti.