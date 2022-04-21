Mali'de geçen sene sıtmadan 1480 kişi öldü - Son Dakika
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Mali'de geçen sene sıtmadan 1480 kişi öldü

21.04.2022 02:14
Mali'de geçen sene sıtmadan 1480 kişi öldü

Mali'de 2021 yılında sıtma 1480 can aldı.

Mali'de 2021 yılında sıtma 1480 can aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali Sıtmayla Mücadele Ulusal Programı Direktörü Aissata Kone, sıtmanın Mali'de hala kamu sağlığına ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Kone, 2021'de sağlık kurumlarındaki muayenelerin yüzde 34'ünün sıtma nedeniyle olduğunu belirterek, 3 milyon 204 bin 130 sıtma vakasının kayda geçtiğini vurguladı.

Bunlardan 1 milyon 47 bin vakanın ciddi seyrettiğinin altını çizen Kone, 1480'inin de ölümle sonuçlandığını kaydetti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan sıtma, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Mali'de temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

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Kamu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mali'de geçen sene sıtmadan 1480 kişi öldü - Son Dakika
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