Mali'de geçiş süreci hükümetinin bakanları belli oldu - Son Dakika

Mali'de 25 üyeli geçiş süreci hükümeti kuruldu.

Cumhurbaşkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane imzalı kararla, bakanlığa atanan 25 isim açıklandı.

Kritik öneme sahip 4 bakanlığa askerlerin getirilmesi dikkati çekti.

Buna göre Savunma Bakanlığına darbenin yöneticilerinden Sadio Camara, Ulusal Uzlaşma Bakanlığına askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) Sözcüsü İsmael Wague, Bölgesel Yönetim Bakanlığına Albay Abdoulaye Maiga ve Güvenlik Bakanlığına da Albay Modibo Kone atandı.

Dışişleri Bakanı Zeini Moulaye, Ekonomi ve Finans Bakanı Alousseni Sanou, Adalet Bakanı Muhammed Sidda Dicko, Endüstri ve Ticaret Bakanı Harouna Niang oldu.

ECOWAS'ın taleplerinin bir kısmı karşılanmıştı

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığına emekli asker Bah N'Daw, yardımcılığına da CNSP lideri Assimi Goita getirilmişti.

Eski Dışişleri Bakanı Ouane de başbakan olarak belirlenmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), N'Daw'ın askeri geçmişine karşın bu göreve getirilmesini memnuniyetle karşılasa da CNSP'nin yayımladığı geçiş sürecine ilişkin şarttaki bir maddeye itiraz etmişti.

CNSP'nin resmi gazetede yayımladığı şartın 7'inci maddesinde, cumhurbaşkanı yardımcısının, gerektiğinde cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edebileceği ifadesi yer almıştı.

Bunun üzerine CNSP, 2 Ekim'de şartı güncellemiş ve söz konusu ifadeyi çıkarmıştı.

ECOWAS'ın yaptırımların kaldırılması için devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinde yer alan ve 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan isimlerin serbest bırakılmasını ve CNSP'nin feshedilmesini istediği de biliniyor.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali ile sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.