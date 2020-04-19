Mali'de genel seçimin ikinci turu düzenlendi - Son Dakika

Afrika ülkesi Mali'de genel seçimlerin ikinci turu yapıldı.

Halk, 29 Mart'ta düzenlenen ilk turda aday ya da aday listelerinin salt çoğunluk sağlayamadığı 43 bölgede ikinci kez sandık başına gitti.

İlk turda Ulusal Meclis'e girecek 147 milletvekilinden 22'sinin belirlendiği seçimlerin ikinci turunda 125 aday seçilecek.

Seçime katılımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük olduğu görüldü.

Seçmenden, oy verme işlemi öncesi dezenfektan kullanmaları istendi, sandık görevlileri maske taktı.

Oy kullanırken sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edildi.

Yaklaşık 7,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda katılım yüzde 35,58'de kalmıştı.

Resmi sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Meclisin görev süresi 2018'de bitti

Ulusal Meclis'in görev süresi 2018'de bitse de Mali'nin büyük bölümündeki güvenlik sorunu nedeniyle genel seçimler birkaç kere ertelenmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Öte yandan Mali'de aktif Kovid-19 hasta sayısı 162 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken, 41 kişi de sağlığına kavuştu.