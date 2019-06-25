Son Dakika Haberleri: Mali'de güvenlik krizinin aşılması için barış girişimi
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Mali'de güvenlik krizinin aşılması için barış girişimi

1 saat önce

Mali'nin aylardır çatışmalara ve saldırılara sahne olan merkez bölgesi Mopti'ye barışın gelmesi için dini topluluklarla bölgenin temsilcileri harekete geçti.

Mali'de güvenlik krizinin aşılması için barış girişimi, System.String[]
Mali'nin aylardır çatışmalara ve saldırılara sahne olan merkez bölgesi Mopti'ye barışın gelmesi için dini topluluklarla bölgenin temsilcileri harekete geçti.
Yerel basındaki haberlere göre, Müslüman, Katolik ve Protestan topluluklarla Mopti bölgesi temsilcileri, başkent Bamako'da bir araya geldi.
Düzenlenen basın toplantısında, girişimle Mopti bölgesinde uzun süredir devam eden güvenlik krizinin aşılmasında katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
Girişimin öncülerinden eski Mali Barolar Birliği Başkanı Kassoum Tapo, krizin çözülmesine yardımcı olmak için Mopti bölgesine farklı etnik ve dini gruplarla kurumların temsilcilerinin bulunduğu heyetler göndereceklerini aktardı.
Bamako Başpiskoposu Kardinal Jean Zerbo, yaşanan trajedinin kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini ifade ederek "Görevimiz iki aşamalı, gözcü gibi hareket etmeli ve tehlike ortaya çıktığında çatışmaları engellemeliyiz, arabulucu olmalıyız." dedi.
Girişime katılanlar, Mali halkını birlik olmaya çağırdı ve Mopti bölgesindeki güvenlik krizi konusunda yakın zamanda geniş kapsamlı bir barış forumu düzenleneceğini duyurdu.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), dün Mopti bölgesindeki güvenlik krizini aşmak için 5 maddelik acil eylem planı açıklamıştı.
Mali'de şiddet olayları
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Ogossagou köyündeki Fulanilere üstlerinde avcı Dogon grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişilerce 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Bamako, Güncel
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