Mali'de hafta sonu 132 sivil öldürüldü - Son Dakika
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Mali'de hafta sonu 132 sivil öldürüldü

21.06.2022 13:58
Mali'de hafta sonu 132 sivil öldürüldü

Mali'de silahlı saldırganların hafta sonu düzenlediği saldırılarda 132 sivil öldürüldü.

Mali'de silahlı saldırganların hafta sonu düzenlediği saldırılarda 132 sivil öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı saldırganlar hafta sonu Bankass bölgesine bağlı 3 köyde katliam yaptı. Kasabaları basan saldırganlar evleri kulübeleri yakıp, büyük baş hayvanları çaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 132 sivilin hayatını kaybettiği ve can kaybı sayısının artabileceği ifade edildi. Hükümet, saldırıları Katiba Macina terör örgütünün gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumartesi günü, Bankass'ın 500 kilometre batısında yer alan Gao bölgesinde düzenlenen başka bir saldırıda 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Mali'de 2012'den bu yana silahlı örgütler tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılar, Burkina Faso ve Nijer'e de sıçramıştı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mart ayında yayınlanan bir rapora göre, Mali'de 2021 gerçekleşen şiddet olaylarında yaklaşık 600 sivil hayatını kaybetti. - BAMAKO

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Mali'de silahlı saldırı: 20 ölü Mali'de silahlı saldırı: 20 ölü ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı ECOWAS'tan Burkina Faso'ya 6 bin 500 tonluk gıda yardımı
Kaynak: İHA

Batı Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mali'de hafta sonu 132 sivil öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mali'de hafta sonu 132 sivil öldürüldü - Son Dakika
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