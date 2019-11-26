Son Dakika Haberleri: Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
Son Dakika Güncel Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü - Son Dakika

Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

6 saat önce

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü, System.String[]

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]