Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

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