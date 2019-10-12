Son Dakika Haberleri: Mali'de hükümet silahsızlandırma süreci başlattı
Son Dakika Güncel Mali'de hükümet silahsızlandırma süreci başlattı

Mali'de hükümet silahsızlandırma süreci başlattı

50 dakika önce

Mali hükümeti ülkenin merkez bölgelerinde silahlı grupların silahsızlanmasını kapsayan "Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) sürecini başlattı.

Mali'de hükümet silahsızlandırma süreci başlattı, System.String[]

Mali hükümeti ülkenin merkez bölgelerinde silahlı grupların silahsızlanmasını kapsayan "Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) sürecini başlattı.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Boubou Cisse, merkez bölge Mopti'ye dünkü ziyaretinde DDR sürecini başlattı.

Silahlı grupların bulunduğu Soufroulaye kampında düzenlenen törende konuşan Cisse, bölgenin güvenliği açısından, grupların ellerindeki silahların savaş silahı olup olmadığına, tahrip gücüne, büyüklüğüne-küçüklüğüne bakılmaksızın sürecin işletileceğini kaydetti.

Süreç isyancı, öz savunma grupları ile milisleri kapsıyor

DDR'nin özellikle kuzeydeki isyancı, öz savunma grupları ile milisleri kapsayacağına ve onları silah bırakmaya ikna etmek şeklinde ilerleyeceğine değinen Cisse, sürece yüzlerce kişinin dahil olmasını beklediklerini ifade etti.

İsmini belirtmeyen bir milis grubunun lideri, Fransız radyosuna verdiği röportajda, yakında 300'den fazla kişiyle birlikte gelip silah bırakacakları söyledi.

Bölgedeki kanaat önderleri de silahsızlandırma sürecinin disiplinli yürütülmesi durumunda çok sayıda kişinin silah bırakacağı ve bölgenin kısa sürede istikrara kavuşacağı mesajını verdi.

DDR, bölgedeki isyancıların silahlı grupların silahlarını bırakarak mesleki eğitim programlarından yararlanıp sivil hayata dönmelerini kapsıyor.

Kasım 2018'de de Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (MINUSMA) Gao'da başlattığı silahsızlandırma sürecinde 3 ayda 5 bin isyancı silah bırakmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse 15 bin kişilik MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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