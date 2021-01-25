Mali'de 2 askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 6 asker öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi.
Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Boulkessi ve Mondoro askeri üslerinin terörist gruplarca eş zamanlı saldırıya uğradığı bildirildi.
Olayda, Boulkessi'de 4, Mondoro'da 2 askerin yaşamını yitirdiği, toplam 40 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor. Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.
Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mali'de iki üsse düzenlenen terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika