Mali'de isyancı askerler Cumhurbaşkanı ile Başbakanı tutukladı

Mali'de bir hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita ile Başbakan Boubou Cisse'nin isyancı askerler tarafından tutuklandığına dair haberleri doğruladı.

Salı sabahı başkent Bambako yakınlarındaki bir askeri üste isyancı askerlerin ateş açtığı bildirilmişti.

Bambako'nun merkezinde ise genç erkekler hükümete ait bir binayı yapmalayıp ateşe verdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransa isyanı kınadı.

Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için protesto gösterileri çağrıları yapılıyor.

Keita 2018'deki ikinci dönem seçimlerini kazanmıştı. Ancak ülkede yolsuzluk, ekonominin kötü idaresi ve cihatçıların ve kabileler arası şiddet olaylarının artmasından kaynaklı güvenlik sorunları nedeniyle halk öfkeli.

İsyana kaç askerin katıldığı henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar askerlerin maaşlarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtiyor.

ECOWAS isyancı askerleri kışlalarına dönmeye çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Drian, ülkesinin "bu ciddi olayı şiddetle kınadığını" belirterek askerlerden kışlalarına dönmelerini istedi.

Fransa, Mali'de cihatçılara karşı mücadele için asker bulundurduğunu söylüyor.

AFP haber ajansının geçtiği görüntülerde başkentteki adalet bakanlığına ait bir binanın yandığı görülüyor.

Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı'nın oğlu Karim Keita, babasının askerler tarafından tutuklandığı haberlerini yalanlamıştı.

Son aylarda populist imam Mahmut Dicko'nun önderliğinde büyük kitleler gösteri yaparak Cumhurbaşkanı Keita'nın görevden ayrılmasını istiyordu.

Salı günü başkentte askerleri destekleyen daha küçük kalabalıkların toplandığı belirtiliyor.