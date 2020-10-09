Mali'de kaçırılan muhalefet lideri özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika

Mali'de martta kaçırılan muhalefet lideri 70 yaşındaki Soumaila Cisse ile 2016'da kaçırılan Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin ailelerine kavuştu.

Özel uçakla başkent Bamako'ya getirilen Cisse ve Petronin, aileleri tarafından karşılandı.

Karşılamada Petronin'in oğlunun annesine çığlıklar ve gözyaşlarıyla sarılması da kameralara yansıdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, serbest bırakılanlar arasında, Nijer'de 2018'de kaçırılan İtalyan vatandaşları Nicola Chiacchio ve rahip Pier Luigi Maccalli'nin de bulunduğu kaydedildi.

Cisse ve Petronin'in serbest kalacağı dün duyurulmuş ve aileleri 2 ismi beklemeye başlamıştı.

200 terör örgütü üyesi serbest kalmıştı

Güvenlik kaynakları, hafta sonu terör örgütü üyesi yaklaşık 200 kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Bu kişilerin bir esir değişim anlaşması kapsamında salıverilmiş olabileceği gündeme gelmişti.

Seçim kampanyası sırasında kaçırılmıştı

Mali'de, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Cisse ve 11 kişilik ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

Cisse, o tarihten beri esir tutuluyordu.

Petronin dünyada esir tutulan son Fransız rehineydi

Kuzeydeki Gao kentinde insani yardım faaliyetleri yürüten 75 yaşındaki Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide terör örgütü bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Terör örgütü tarafından 2017 ve 2018'de paylaşılan bazı videolarda görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istemişti.

Petroin, dünyada esir tutulan son Fransız vatandaşı olarak biliniyordu.