Mali'de kaçırılan muhalif lider Cisse'nin serbest kalmasına uğraşan arabulucu da kaçırıldı - Son Dakika

Mali'de, seçim turu sırasında kaçırılan ve halen haber alınamayan ana muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin serbest bırakılması için çalışan arabulucu Amadou Oumar Kalossi'nin de kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 25 Mart'ta seçim kampanyası için gittiği Gao bölgesinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan ana muhalefet lideri Cisse ve ekibinin serbest bırakılması için arabuluculuk çalışmalarına başlayan Koumaira Belediye Başkanı Kalossi'den uzun süredir haber alınamıyor.

Dışişleri Bakanı Tiebile Drame, Kalossi'nin kaçırıldığı bilgisini aldıklarını aktararak, muhalif lider ve ekibi ile belediye başkanının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Soumaila Cisse'nin partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) Başkan Yardımcısı Salifou Sanaogo da ikilinin aynı kişiler ya da grup tarafından kaçırılıp kaçırılmadıklarına ilişkin net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

"Soumaila Cisse ve arabulucu başkan Amadou Kalossi beraberler mi? Ne durumdalar? Hiçbir bilgimiz yok. Hükümetin bu konuya ilişkin tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz." diyen Sanaogo, uluslararası toplumdan parti lideri ve mensuplarının serbest bırakılması için yardım talep etti.

Mali'de 29 Mart Pazar günü düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Soumaila Cisse ve 11 kişilik ekibi, Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramış, saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

Hükümet yetkilileri Cisse'nin kaçırıldığı doğrulayarak, muhalif liderin bulunması için gerekli tüm adımların atıldığını belirtmişti.

Ülkede görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MINUSMA) da Cisse ve ekibinin saldırıya uğraması ve kaçırılmasının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik Barış Gücü, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.