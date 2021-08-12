Mali'de kaçırıldığı düşünülen Fildişi Sahilli muhalif siyasetçinin tutuklandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Mali'de kaçırıldığı düşünülen Fildişi Sahili'nin eski milletvekili ve belediye başkanlarından muhalif Sess Soukou Mohamed'in hakkındaki yakalama emri nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Bamako Bölge Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Mohamed'in, Fildişi Sahili'nde 16 Kasım 2020'de hakkında çıkartılan uluslararası yakalama kararı kapsamında başkent Bamako'da tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili özel bir komisyon kurulduğu belirtilen açıklamada, dosyanın gidişine ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Başbakanı Guillaume Soro, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, partisi Dayanışma İçinde Halklar ve Nesiller (GPS) üyesi eski milletvekili ve Dabou kentinin eski belediye başkanı Mohamed'in, Bamako'da gün ortasında silahlı ve maskeli kişilerce kaçırıldığını yazmıştı.

Mohamed, 2019'da Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile Soro arasında yaşanan uçak krizi sonrasında ülkesini terk ederek Mali'ye yerleşmişti.

Ekim 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminden önce ülkeye dönerek iktidarı devirmeye ve ayaklanma çıkarmaya çalışmakla suçlanan eski Başbakan Soro, 23 Haziran'da Fildişi Sahili'nde görülen davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Soro, 2019'dan bu yana Paris'te yaşıyor.