Mali'de kanaat önderi İmam Diko'ya göre Mali'nin kurtuluşu halkın elinde - Son Dakika

Mali'de kanaat önderi İmam Diko'ya göre Mali'nin kurtuluşu halkın elinde

Mali'de muhalefet platformu M5 RFP'nin içinde yer alan Dernekler ve Hareketlerin Koordinasyonu (CMAS) hareketinin kurucusu ve kanaat önderi İmam Mahmud Diko, askerin toplumun her unsuruyla diyalog kurması gerektiğinin altını çizerek Mali'nin kurtuluşunun ancak Mali halkının elinde olduğunu söyledi.

Mali'de muhalefet platformu M5 RFP'nin içinde yer alan Dernekler ve Hareketlerin Koordinasyonu (CMAS) hareketinin kurucusu ve kanaat önderi İmam Mahmud Diko, askerin toplumun her unsuruyla diyalog kurması gerektiğinin altını çizerek Mali'nin kurtuluşunun ancak Mali halkının elinde olduğunu söyledi.

M5 RFP'nin öne çıkan isimlerinden, uluslararası medya tarafından hakkında sık sık haber yapılan İmam Diko, başkent Bamako'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Diko, devrik lider İbrahim Boubacar Keita'yı destekleyenlerden biri olduğunu ancak Keita'nın ilerleyen süreçte yanlış kararlar verdiğini dile getirdi.

"Keita, dostumuz ve kardeşimizdi." diyen Diko, şunları kaydetti:

"Keita'yı destekledik, yardım ettik. Geçmiş seçimlerde adaylığında yanında olduk ancak ülke kötü yönetim ve yolsuzluk, istikrarsızlık ve güvenlik sorunu nedeniyle çıkmaza girmişti. Öyle ki etnik çatışmalar yaşandı. Bu gerçekten büyük bir başarısızlıktı. Kendisine yeniden seçime katılmaması konusunda tavsiyede bulundum. Bu tavsiyeye kulak asmadı. Şeffaf olmayan ve hileli bir seçimle yeniden başa geldi. Rejimini sona erdiren ve darbeye yol açan da hileli bir şekilde seçilmesi oldu."

"Camide de olsam diyaloğa devam edeceğim"

Diko, özellikle Fransız basınında kendisi hakkında yapılan Selefilik suçlamalarının sorulması üzerine bunlarla ilgilenmediğini, kendisinin "dürüst ve temiz" bir mescit imamı olduğunu vurguladı.

İnançlarını savunmaktan ve olduğu gibi görünmekten hiçbir zaman çekinmediğini altını çizen Diko, şu ifadeleri kullandı:

"Ömrümde elime silah almadım. Bu işlere bulaşanlara katılmadım. Aksine gençleri, onların tuzaklarından kurtarmak istedim. 'Gençlerle neden diyalog kuruyor' diye beni suçluyorlar ancak dünya geçmişte Nazilerle bile diyalog kurdu. Kendi ülkemizin gençleri ve çocuklarımızla neden diyalog kurmayalım. Tüm suçlamalar, bu tutumum nedeniyle yapılıyor. Bu suçlamalarla alakam olmadığını biliyorum. Ben sadece davamı, ülkemin egemenliğini ve bağımsızlığını, dinimi ve inancımı savunuyorum."

İmam Diko, gücünü camiden aldığını ve siyasetin içinde yer almayacağının bir kez daha altını çizerek "Ancak bu, ülkede olan bitenle ilgimi kestiğim ve hiç konuşmayacağım anlamına asla gelmez. Hayatta olduğum sürece camide de olsam bu diyaloğa devam edeceğim, bu rolü yerine getireceğim." dedi.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) Mali halkıyla iyi bir diyalog geliştirmesi gerektiğine dikkati çeken Diko, toplumun tüm unsurlarıyla bir araya gelmenin önemli olduğuna işaret etti.

"Çare ne Fransa ne de diğer devletler"

İmam Diko, Fransa'nın Mali'de asker sayısını artırmasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Biliyorsunuz Mali son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiyor ancak çare ne Fransa ne de başkaları. Kurtuluş ancak Mali halkının elinde. Üstelik sadece Fransa da değil, burada birçok devlet malum sebepler nedeniyle birbirleriyle yarışıyor ama bu onların suçu değil, hatayı kendimizde arıyorum. Dik durmalı ve mücadele etmeliyiz. Öncelikle kendi kendimize ayakta durmalıyız. İslam aleminde de bazı sıkıntılar mevcut. İslam dünyasıyla aramızdaki ilişkiler istenilen seviyede değil."

Diko, Mali'de gelecek dönemde safları sıklaştırma ve genel bir uzlaşıya varmanın önemine dikkati çekerek Afrika'nın düşmanlarına geçit verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Mali'de kanaat önderi İmam Diko'ya göre Mali'nin kurtuluşu halkın elinde

Muhalefet, Bamako, Fransa, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de kanaat önderi İmam Diko'ya göre Mali'nin kurtuluşu halkın elinde - Son Dakika

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