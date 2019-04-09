Mali'de Kano Battı: 10 Ölü
1 saat önce
Mali'de yolcu taşıyan kanonun nehirde batması sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
Mali'de yolcu taşıyan kanonun nehirde batması sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Mali'nin merkezindeki Sarakala yakınlarında Nijer
nehrinde yolcu ve eşya taşıyan kano aşırı yük nedeniyle battı.
Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, nehre düşen 6 kişi ise kurtarıldı.
Geçen yıl ekim ayında Timbuktu
bölgesinde Nijer nehrinde seyreden 2 kanonun batması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti.
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