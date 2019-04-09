Son Dakika Haberleri: Mali'de Kano Battı: 10 Ölü

Mali'de Kano Battı: 10 Ölü

1 saat önce

Mali'de yolcu taşıyan kanonun nehirde batması sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali'de Kano Battı: 10 Ölü, System.String[]
Mali'de yolcu taşıyan kanonun nehirde batması sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mali'nin merkezindeki Sarakala yakınlarında Nijer nehrinde yolcu ve eşya taşıyan kano aşırı yük nedeniyle battı.

Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, nehre düşen 6 kişi ise kurtarıldı.

Geçen yıl ekim ayında Timbuktu bölgesinde Nijer nehrinde seyreden 2 kanonun batması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
Nijer, Güncel
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