Mali'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını: 7 ölü - Son Dakika

Mali'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) yakalanan 7 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Merkez Mopti bölgesinde şubatın başından bu yana KKKA salgının baş gösterdiğini belirtti.

Mopti Bölgesi Sağlık Müdürü Aguissa Maiga, 1 Şubat'ta Kere köyünde yaşayan 9 kişinin yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Alınan numunelerle yapılan analizler neticesinde, bu kişilerin KKKA hastası olduğunun tespit edildiğini belirten Maiga, hastaların hemen tedavi altına alındığını dile getirdi.

Maiga, bölgede 5 Şubat'a kadar vaka sayısının 14'e çıktığını, bunlardan 7'sinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Kera köyünün terör tehdidi altında olması nedeniyle sağlık çalışanlarının güvenlik riskinden dolayı salgının yayılmasına müdahalede zorlandığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, daha çok keneler tarafından insanlara bulaşan Bunyaviridae ailesine bağlı "nairovirüs"ün neden olduğu yüksek ateş, halsizlik karakterli bir enfeksiyon hastalığı ve vakaların yüzde 10 ila 40'ı ölümle sonuçlanabiliyor.