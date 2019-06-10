Mali'de köye saldırı: 95 ölü

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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