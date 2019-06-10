Mali'de köye saldırı: 95 ölü
8 saat önce
Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:08
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