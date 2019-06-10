Son Dakika Haberleri: Mali'de köye saldırı: 95 ölü
Son Dakika Ekonomi Haber

Mali'de köye saldırı: 95 ölü

8 saat önce

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de köye saldırı: 95 ölü, System.String[]
Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:08 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da camilere yönelik çirkin saldırı! 50 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar Mali'de köye silahlı saldırı: 100'ün üzerinde ölü var Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian'ı geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de köye saldırı: 95 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]