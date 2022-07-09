Bayramlıklarını giyen çocukların da ilgi gösterdiği namazda, kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namaz kıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mali'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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