Mali'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Mali'de Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 14:07
Mali'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Mali'de Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Mali'de Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Segou şehrine bağlı Markala kentinin Djiakaking köyündeki camide kılınan namaza çok sayıda kişi katıldı.

Bayramlıklarını giyen çocukların da ilgi gösterdiği namazda, kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namaz kıldı.

Namaz sonrası yapılan bayramlaşmanın ardından kurbanlar kesildi, yemekler yenildi.

Bayram dolayısıyla evlerde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri de çocukların ve yerel halkın bayramını kutladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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