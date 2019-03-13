Son Dakika Haberleri: Mali'de Mayınlı Saldırılar

Mali'de Mayınlı Saldırılar

1 saat önce

Mali'de, iki ayrı yerde mayın patlaması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.

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Mali'de, iki ayrı yerde mayın patlaması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mopti bölgesinin Dialloube ve Hombori semtlerinde iki askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği mayınlar patlatıldı.

Patlama sonucu Dialloube'de 2, Hombori'de 4 asker yaşamını yitirdi.

Mali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılar kınanarak, hükümetin terör örgütlerine karşı mücadeleyi yılmadan sürdüreceği ifade edildi.

Ülkede, geçtiğimiz haftalarda, G5 Sahel ortak gücü askerlerini taşıyan bir aracın Mopti'nin Boulkessy kenti yakınlarında yola döşenen mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 9 asker ölmüştü.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: AA

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