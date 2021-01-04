Mali'de okulların açılması Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Mali'de okulların açılması Kovid-19 nedeniyle ertelendi

04.01.2021 21:25
Mali'de okulların açılması Kovid-19 nedeniyle ertelendi, System.String[]

Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilen okulların, 25 Ocak'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilen okulların, 25 Ocak'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Mali Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta 10 Ocak'a kadar kapalı kalması planlanan okullarda eğitimin, 25 Ocak'ta başlayacağı belirtildi.

Mali, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 19 Aralık'ta 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş, okulları ve restoranları 10 Ocak'a kadar kapatmıştı.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 7 bin 253 Kovid-19 vakası tespit edildi. Hala 2 bin 62 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü ülkede, virüs nedeniyle 278 kişi yaşamını yitirdi.

Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de okulların açılması Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika


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