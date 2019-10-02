Son Dakika Haberleri: Mali'de ordu karargahlarına saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Mali'de ordu karargahlarına saldırı

33 dakika önce

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilden başka 25 askerin de öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu bildirildi.

Mali'de ordu karargahlarına saldırı, System.String[]

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilden başka 25 askerin de öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, önceki gece Boulkessi'de askeri kamp ve Mondoro'daki garnizona yapılan silahlı saldırılarda ölü sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, kaza kurşunuyla ölen 2 sivilden başka 25 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı, 60'a yakın askerin ise kaybolduğu ifade edildi.

Askerlerin karşılık vermesiyle 15 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması
İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik TBMM resepsiyonunda renkli anlar! Erdoğan davetlilere Tekirdağ köftesi ikram etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 04:06:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mali'de ordu karargahlarına saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]